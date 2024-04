La natura abbraccia l’arte | mostre e incontri alla Palazzina Indiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Firenze, 19 aprile 2024 - Da quali insetti sono popolate le Cascine? Quale ruolo svolgono questi piccoli essere viventi? E come imparare a riconoscerli? Queste e tante altre curiosità verranno svelate a partire da domani all’interno dell’esposizione permanente,Arte, della Piccola Officina Entomologica, curata da Tommaso Lisa che, assicuratore di professione, è da sempre entomologo per passione. Domani alle 17 apertura ad ingresso libero dell’esposizione e inaugurazione della mostra Piccola atlante del gesto di amicizia dell’artista Adriana Pecoraro. La Piccola Officina Entomologica sarà uno spazio dedicatoosservazione e allo studio degli insetti del parco delle Cascine e delle aree limitrofe. Saranno consultabili saggilistici, collezioni di preparati scientifici, ...

