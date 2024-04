La mamma che lascia bigliettini sulle auto di chi parcheggia sui marciapiedi | “Sii gentile - ho il passeggino”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 19 aprile 2024) Unainglese ha denunciato la sua difficoltà a passeggiare spingendo il passeggino per le vie della città, a causa deglimobilisti cheno sugli scivoli dei. Il problema, nonostante in Italia il gesto sia sanzionato dal Codice della Strada, avviene anche per le vie del Bel Paese, come spiega unafamosa su TikTok.