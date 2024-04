La location di Gucci Cruise 2025 è la Tate Modern di Londra

(Di venerdì 19 aprile 2024) Svelata finalmente ladi: sarà ladi. A svelarlo Sabato De Sarno, direttore creativo della maison. Obiettivo della sfilata è promuovere il dialogo tra diversi contesti culturali, “dando espressione all’interazione tra luoghi, persone, periodi storici ed estetiche lungo tutto l’arco della sua distintiva narrazione”., il tema è lo scambio culturale Come riporta WWD, “Larappresenta un centro di creatività e dialogo, dove diverse prospettive convergono per innescare conversazioni significative e favorire lo scambio culturale. Qui, l’interazione tra arte e architettura crea un ambiente che ispira innovazione ...

