La lista dei sogni di Amy Winehouse era incantevole e dolcissima

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 19 aprile 2024) Amyera un’amante delle liste. Faceva liste su ogni cosa. Lo hanno rivelato i suoi familiari più stretti alla rivista People in un’esclusiva di qualche tempo fa. Era capace di scrivere nel dettaglio cos’avrebbe voluto per la sua cameretta, oggetto per oggetto. Con il nome del negozio dove l’avrebbe comprato, compreso di costo e di totale (da brava Vergine). L’articolo in questione mostra numerose foto di una giovanissima Amy, che appariva felice e spensierata nei suoi anni d’infanzia e d’adolescenza. E unadi 14 punti, scritti a mano in una grafia pulita ed elegante, in cui Amy elencava punto per tutto quello che avrebbe sognato per sé. Ecco la: Ladeidi Amy(fonte: People) Aprire il Dolly’s Diner Essere fotografata da David LaChapelle Fare ...