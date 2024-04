La Lega e lo slogan nazionalista per le Europee Zanni | Ritorno al pragmatismo Salvini? Nessuno meglio di lui – L’intervista

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 19 aprile 2024) «Più Italia! Meno Europa». È lo“manicheo” lanciato ieri dalladi Matteoper la campagna elettorale in vista delle elezionidel prossimo 8-9 giugno. Con tanto di tricolore in bella vista accanto al faccione del leader. Un motto volutamente provocatorio contro la vulgata di tutte le forze politiche mainstream – non solo quella fondata da Emma Bonino – che individuano la soluzione ai grandi problemi del presente in uno slancio più o meno ambizioso di «più Europa». Ma davvero nei mesi in cui l’Europa sembra farsi piccola e spaurita di fronte alle due terribili guerre che dilaniano l’Ucraina e il Medio Oriente e in cui Usa e Cina gonfiano i muscoli delle loro imprese a suon di sussidi, come ha ricordato Mario Draghi, è pensabile fare retromarcia e tornare a fare da sé? Non è un suicidio tornare ...