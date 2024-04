La Juventus si salva nel finale | è pari a Cagliari grazie all' autogol di Dossena

(Di venerdì 19 aprile 2024) Prosegue il momento altalenante da parte della. Secondo pareggio consecutivo dei bianconeri, in casa delfinisce 2-2: la squadra di Allegri è riuscita a recuperare due reti di svantaggio, ma Vlahovic e compagni continuano a perdere terreno dal Milan. Colpo salvezza per i sardi, a +5 dalla zona retrocessione. In un primo tempo quasi a senso unico è successo un po' di tutto alla Unipol Domus. Laha faticato a leggere le giocate dei padroni di casa, ilinvece ha aumentato i giri del motore soprattutto in fase di ripartenza: tra i giocatori più pericolosi da segnalare Shomurodov, l'ex Genoa e Roma ha creato parecchi problemi alla retroguardia bianconera. Le evidenti difficoltà si sono notate al 30' quando Bremer ha intercettato col braccio un colpo di testa di: ...

