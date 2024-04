La gara con Reggio Previsto il posticipo domenica o lunedì - sempre alle 20,30

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il calendario della terzultima giornata del campionato di serie A è condizionato dall’esito delladi questa sera tra il Baskonia e la Virtus. Se la Segafredo vincerà, qualificandosi per i playoff, lasubirà uno slittamento di orario, con la palla a due che sarà alzata20,30 anziché18,15. Se, invece, la V nera uscirà sconfitta da Vitoria, l’incontro slitterà al giorno successivo,20,30. In modo un po’ irrituale, la LegaBasket ha reso pubblica la decisione autorizzata dal suo presidente Umberto Gandini, citando anche gli articoli del regolamento di Lega che approvano la richiesta portata avanti dal club bianconero. Il tutto per evitare che vi fosse qualche contestazione legata al fatto che anche l’esito della ...

Latina – Il parco di via Roccagorga , inserito nel progetto europeo Upper Parchi produttivi urbani per lo sviluppo di tecnologie e servizi connessi a soluzioni basate sulla natura, è stato oggetto di ... (temporeale.info)

La Folgore Fucecchio è impegnata in gara 1 per i play-out che decideranno la permanenza all’interno della Serie C Unica. Il teatro in cui esordiranno i biancoverdi è il Pala Zoli di Pontedera , dopo ... (sport.quotidiano)

Sir Perugia si aggiudica “gara 1“. Monza combatte, ma deve arrendersi - PERUGIA: Plotnytskyi 18, Ben Tara 17, Semeniuk 13, Russo 12, Resende Gualberto 9, Giannelli 6, Colaci (L1), Leòn 2, Solé 2. N.E. – Held, Herrera, Candellaro, Ropret, Toscani (L2). All. Angelo ...lanazione

Castelferretti, gara in casa. Le altre tutte in trasferta - Nel prossimo fine settimana solo la Sabini giocherà in casa ad Ancona, mentre le altre squadre saranno in trasferta tra Romagna ed Emilia. La capolista Ancona affronterà Forlì in cerca di un'altra vit ...ilrestodelcarlino

Europa League - Le 5 verità di Roma-Milan 2-1: De Rossi è il futuro, game over Pioli - EUROPA LEAGUE - Confermata la bontà della Roma di tenere De Rossi. Per Pioli, invece, la pressione rischia di divenire insostenibile.eurosport