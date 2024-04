La foto premiata e quella dimenticata | scoppia il caso

(Di venerdì 19 aprile 2024) “La pietà di Gaza”, come l'hanno immediatamente battezzata, ha vinto il World Press Photo 2024, il più prestigioso premio digiornalismo a livello mondiale. La, diciamolo subito a scanso di equivoci, è straordinaria. Tecnicamente non particolarmente fortunata, ha tuttavia dalla sua uno dei pregi maggiori che un'immagine può avere,di raccontare una storia anche se distoria si vede solo una minima parte. È una rappresentazione, quasi una interpretazione della realtà, ovvero qualcosa che si avvicina più all'arte che algiornalismo.(...)Clicca qui, registrati gratuitamente su Liberoquotidiano.it e leggi l'analisi integrale di Carlo Nicolato

