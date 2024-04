La forza e lo slancio di un prete

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ceccuti Ma con una visione aperta e internazionale per le esperienze vissute. Fortemente inserito nel sociale, un’atmosfera già respirata in famiglia, fin dalla tenera età, fondamentale per la sua formazione e per la sua stessa vocazione. Camminare gomito a gomito con la gente e in mezzo alla gente: è il suo impegno quotidiano, il suo primo dovere morale e spirituale. Lo ha fatto come vicario parrocchiale a Santo Stefano in Pane a Rifredi e poi come parroco "in solidum" della parrocchia dell’Immacolata a Montughi. A seguire, negli undici anni trascorsi in Tchad, prima nella capitale, poi nella regione orientale, allorché la Santa Sede dà vita al vicariato apostolico di Mongo. Quindi il rientro a Firenze, e gli incarichi di parroco della Madonna della Tosse. Nel contempo il lavoro come cappellano del carcere di Sollicciano e di vicedirettore spirituale del Seminario. "Sintesi – ha ...