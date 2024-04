La Fondazone Vassallo a presidio del Patrimonio naturalistico e archeologico d’Italia

(Di venerdì 19 aprile 2024) Dalla Puglia, il Presidente Dario: “Dobbiamo preservare la nostra identità culturale, non possiamo più svilirla. La realizzazione del Parco di Gravina rappresenterà un unicum nazionale. Nuovo impulso all’economia e attrattività internazionale per i grandi flussi turistici” La Fondazione AngeloSindaco Pescatore, guidata dal Presidente Dario, ha svolto un ruolo di primo piano alla 730ª edizione della Fiera San Giorgio, evento storico di primaria importanza per l’economia, la cultura e la società dell’intera regione murgiana. La Fiera San Giorgio, ha aperto i suoi spazi al convegno “Verso il Parco Regionale Geo-di Gravina in Puglia”, un incontro pubblico dove è stata presentata la progettazione preliminare per la delimitazione dei confini del prossimo Parco Regionale ...

