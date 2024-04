La Fondazione Vassallo a presidio del patrimonio naturalistico e archoeologico d’Italia

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLaAngeloSindaco Pescatore, guidata dal Presidente Dario, ha svolto un ruolo di primo piano alla 730ª edizione della Fiera San Giorgio, evento storico di primaria importanza per l’economia, la cultura e la società dell’intera regione murgiana. La Fiera San Giorgio, ha aperto i suoi spazi al convegno “Verso il Parco Regionale Geo-Archeologico di Gravina in Puglia”, un incontro pubblico dove è stata presentata la progettazione preliminare per la delimitazione dei confini del prossimo Parco Regionale Geo-Archeologico di Gravina in Puglia. Questo progetto mira a tutelare e valorizzare un’area di straordinario valore naturale e storico, abitata da molteplici comunità: natura, storia e archeologia si fondono in un unicum che merita di essere preservato e promosso. Durante l’incontro, è ...

Carabinieri deceduti in un incidente nel salernitano, Sergio Costa: “Sentiamo profondamente il peso di questa tragedia e ci uniamo nel dolore” Carabinieri deceduti in un grave incidente. La ... (puntomagazine)

Fiera San Giorgio, la Fondazione Vassallo a presidio del patrimonio naturalistico e archeologico d’Italia - Dalla Puglia, il Presidente Dario Vassallo: “Dobbiamo preservare la nostra identità culturale, non possiamo più svilirla. La realizzazione del Parco di Gravina rappresenterà un unicum nazionale. Nuovo ...sciscianonotizie

Privacy, Vassallo (Città metropolitana): "Vorrei che i cloud con i dati fossero in Italia" - Milano, 18 apr. - (Adnkronos) - “C’è la necessità di avere una legislazione chiara, che oggi in Italia non esiste. Oggi consultiamo posta elettronica, web, ci iscriviamo a corsi di formazione e utiliz ...affaritaliani

Furti al Salone del Mobile, derubati turisti e anziani da cinque borseggiatori: la polizia li arresta – Video - Cinque borseggiatori, tutti romeni, sono stati arrestati dagli agenti della Squadra mobile per furti avvenuti in centro a Milano e all’interno degli spazi del Salone del Mobile in corso in questi gior ...ilfattoquotidiano