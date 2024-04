La finale scudetto Monza - avvio in salita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 aprile 2024) Sconfitta per 3-1 per la Mint Vero Volleyin casa della Sir Susa Vim Perugia in gara-1 della. I brianzoli, reduci dall’impresa con l’Itas Trentino, hanno venduto cara la pelle fino alla fine contro i campioni del mondo in carica che però hanno sfruttato il fattore campo portandosi in vantaggio in una serie che annuncia equibrata. La partita è iniziata nel segno degli ospiti che hanno approfittato dell’ormai consueta falsa partenza degli umbri che sono finiti sotto 0-4 e 15-21 prima di iniziare a ingranare. Trascinati da un ottimo Ran Takahashi, i ragazzi allenati da coach Massimo Eccheli hanno avuto anche tre set point consecutivi ma non sono riusciti a chiudere i conti e sono stati puniti da Flavio e compagni che ai vantaggi si sono presi un pesantissimo 1-0. Sull’onda dell’entusiasmo, gli uomini di coach ...