La finale al ’Manuzzi’

(Di venerdì 19 aprile 2024) Sarà l’Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena a ospitare ladella Coppa Italia femminile tra Roma e Fiorentina, in programma venerdì 24 maggio alle 21.30, con diretta su Rai 2. L’impianto cesenate tornerà a essere il teatro di una gara che assegnerà un trofeo femminile a distanza di quattro anni e mezzo dalla Supercoppa dell’ottobre 2019. A Cesena, un mese fa, si è disputata anche la sfida di qualificazione all’Europeo Under 21 maschile tra Italia e Lettonia. Sarà la primadella storia della competizione tra giallorosse e viola, entrambe alla quarta partecipazione all’atto decisivo della Coppa Italia e che sabato si affronteranno anche in Serie A, con la possibilità per la Roma di conquistare aritmeticamente il suo secondo scudetto consecutivo. Riguardo ai precedenti legati al trofeo che verrà assegnato a Cesena, la Fiorentina ha ...