La 'Festa del Pestith e dei Fermentati'. Brindisi sotto le Dolomiti

(Di venerdì 19 aprile 2024) In questo fine settimana, domani e domenica, il paese di Cimolais – incastonato nellefriulane – accoglierà la tanto attesadele dei. Insieme ai comuni di Barcis, Claut, Erto e Casso, Cimolais si prepara a diventare il cuore pulsante della gastronomia locale, celebrando le eccellenze culinarie della Valcellina e della Val Vajont attraverso la valorizzazione del, un’antica tradizione culinaria legata alla fermentazione della rapa tonda dal colletto viola (nella foto alcuni vasetti visti dall’alto). L’evento, promosso dalla Condotta Slow Food del Pordenonese in collaborazione con il Comune di Cimolais e la Pro Loco locale, promette un programma ricco di esperienze per tutti gli appassionati del buon cibo e della tradizione enogastronomica locale. Nella prima ...

Ritorna la Festa del dono e del baratto - Domani a Castel San Pietro Terme torna la Festa del Dono e del Baratto, evento di Very Slow Outdoor Tours. Scambio di oggetti e cultura del riutilizzo nel centro storico. Ingresso libero, basta ...ilrestodelcarlino

La comunità in Festa: "Una scelta azzeccata come fu per Piovanelli. E ora lo aspettiamo qui" - Il preposto di Empoli: "Una bellissima notizia per tutto il territorio. Un prete fiorentino Indica la difficoltà che c’è stata nel fare il contrario. Lo invitiamo in Collegiata alla Festa del Crocifi ...lanazione

Almeno cinque squadre italiane nella prossima Champions, forse sei. La Serie A fa Festa - il passaggio del turno dell'Atalanta, che ha eliminato il Liverpool dall'Europa League, e quello della Fiorentina, che è approdata in semifinale di Conference League, oltre alla contemporanea ...informazione