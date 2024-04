La didattica digitale in Italia | perché nonostante gli investimenti non decolla INTERVISTA al prof Maurizio Maglioni

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 19 aprile 2024) "E' cambiato ben poco in", ci dice ilessor, presidente dell'Associazione Fipped Classroom relativamente ai progressi insulla scuola. "Eppure .- continua - i vantaggi dellae quindi del Flipped Learning sono evidentissimi in letteratura scientifica in tutto il mondo. Solo inancora vengono messi in discussione come rimpiangendo la vecchia scuola di una volta". L'articolo .