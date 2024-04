La comunità in festa | Una scelta azzeccata come fu per Piovanelli E ora lo aspettiamo qui

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) Firenze attendeva il nuovo arcivescovo e l’annuncio è arrivato puntuale poco dopo le 12 di ieri: il nome è quello di don Gherardo Gambelli, cresciuto a Castelfiorentino, dove vive tuttora la famiglia, notissima sul territorio e impegnata da tanti anni nel sociale e nel volontariato. Commentiamo il fatto con don Guido Engels, da 50 anni a servizio della Chiesa e proposto di Empoli dal 2009. Don Guido, questa è una nomina di cui si fregia il territorio... "Sicuramente. A Castelfiorentino don Gambelli è di casa, lo conoscono tutti. Io non ho ancora avuto il piacere, la missione lo ha portato per lungo tempo in Ciad, credo di averlo incrociato alle riunioni diocesane quando è potuto essere presente. Ma è una notizia positiva per tutto il territorio, oggi in". Dopo Betori, la Chiesa fiorentina riparte da un parroco fiorentino… "Già. Un parroco di casa mancava ...