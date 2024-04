La cauta risposta di Tel Aviv a Teheran ha una spiegazione militare

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 19 aprile 2024) Israele avrebbe compiuto una nuova mossa all’interno del suo botta econ la Repubblica islamica dell’Iran. Nella notte di venerdì 19 aprile la città iraniana di Isfahan, sita nell’area centrale del Paese, a più di quattrocento chilometri a Sud della capitale, sarebbe infatti stata bersagliata da tre droni di Tel, i quali però sarebbero stati abbattuti dai sistemi di difesa contraerea iraniani. Isfahan non è certo un obiettivo casuale: nella città sono presenti una centrale nucleare ed una base, i quali però non sarebbero stati toccati dal blitz israeliano. Danni minimi, dunque, in un’azioneche ha tutti i connotati di un’azione di bandiera atta ad evitare di alimentare ulteriormente l’escalation con l’Iran. Una scelta dettata da fattori ...