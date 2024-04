La Battaglia di Scannagallo raggiunge i 470 anni con tanti eventi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024)versario per ladichei 470. Le celebrazioni dell’versario troveranno il loro cuore sabato 4 e domenica 5 maggio con un programma ricco di iniziative promosse dall’associazione culturaleche permetteranno di rivivere i fatti avvenuti in Valdichiana nel 1554 quando l’esercito fiorentino di Cosimo I dè Medici, sconfitto l’esercito senese, gettò le basi per la costituzione del Granducato di Toscana. La rievocazione vedrà episodi a Foiano e Marciano, ma il fulcro dell’evento sarà l’accampamento di Pozzo con la presenza di gruppi provenienti da tutta la penisola, da Spagna e da Germania che, nel fine settimana, animeranno l’accampamento e permetteranno di immergersi in una realistica ricostruzione tra armi, armature, ...