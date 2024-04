Kvaratskhelia - il padre | Il mio idolo era Maradon - ho convinto così mio figlio a firmare col Napoli

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 19 aprile 2024) Nel libro “Kvaradona, un miracolo georgiano” di Emanuele Giulianelli, ildi, Badri, ha parlato dell’arrivo del, il: “La Juve lo voleva, ma il mioeraa” Nel libro spiega: «Il primo interessamento da parte di molti club italiani risale a quando Khvicha giocava in Russia. C’erano molte squadre che lo seguivano ed erano interessate a lui; in particolare, Inter, Juventus, Sampdoria, Roma e. Lo stile di gioco, l’impostazione tattica delsono sembrati l’ideale per lui che, in una realtà del genere, avrebbe avuto la possibilità di giocare molto. Se fosse andato alla Juventus, avrebbe avuto meno possibilità di giocare, con l’arrivo di Di ...