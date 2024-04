Kona full electric Due allestimenti un' unica efficienza

(Di venerdì 19 aprile 2024) La Hyundaiè un Suv che si presenta proporzionato, con forme morbide e incisivi passaruota allargati. La cromatura che accompagna la linea di cintura alta, inoltre, crea un bel gioco di luce sulla fiancata e conferisce slancio alla vettura. È disponibile in due versioni, una con batteria da 48,4 kWh utilizzabili e l'altra con accumulatore più grande da 65,4 kWh, ciascuna proposta in un unico allestimento dedicato. Quest'ultima monta un motore da 217 cv, con 255 Nm di coppia, raggiunge una velocità massima di 172 km/h e impiega 8,1'' per toccare i 100. L'autonomia stimata è di 454 km, mentre per la ricarica dal 10 all'80% occorrono 6 ore e 25' a 11 kW e 41' in CC a 100 kW. Non particolarmente adatta alla guida sportiva, il controllo di trazione aiuta a sfruttare meglio la prestazione.

KONE India Strengthens Presence in Bangalore; Opens New Centre for Stronger Customer Connect - KONE Elevator India, a fully owned subsidiary of KONE Corporation, is further strengthening its position as a leader in innovation and safety in the industry, by expanding its presence and setting up ...theprint.in

Hyundai Santa Fe, il suv è grintoso e versatile - Versatile, è indicata sia per un uso quotidiano di una famiglia, anche numerosa, sia per i viaggi all’insegna del comfort o dell’avventura ...milanofinanza

First-timer’s guide to Hawaii: 14 days, four islands, five flights, three rental cars and two missing hiking poles - This was one of the more complicated trips I’ve planned, and I admit to being a bit nervous -- starting with my 6 a.m. departure from Cleveland Hopkins on blustery Saturday in February.cleveland