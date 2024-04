Kiev | Abbattuto un bombardiere russo Si aggrava il bilancio degli attacchi sull’Ucraina

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 19 aprile 2024) L’esercito ucraino ha rivendicato l’abbattimento di unstrategicoTu-22, operazione scattata come risposta all’attacco con missili e droni da parte della Russia contro alcune città. “Per la prima volta, unità missilistiche antiaeree dell’Aeronautica Militare, in collaborazione con l’intelligence della difesa dell’Ucraina, hanno distrutto unstrategico a lungo raggio Tu-22M3, un vettore di missili da crociera Kh-22 utilizzati dai terroristi russi per attaccare pacifiche città ucraine” ha dichiarato il comandante dell’aeronautica militare Mykola Oleshchuk in una nota su Telegram. Il ministero della Difesaaveva riferito in precedenza che ilera precipitato nella regione di Stavropol nel sud della Russia, a est della Crimea, ufficialmente a causa di un ...