Khamenei e i pasdaran - Netanyahu e gli Usa | chi frena e chi spinge per la guerra

Hajizadeh, le mille vite dello stratega dei missili iraniani - Membro dei pasdaran fin da ragazzino, è stato tra gli strateghi dell’attacco a Israele. Sul suo passato l’ombra del Boeing ucraino abbattuto ...repubblica

L'Iran ha paura, chiuse le basi militari: ma l'ordine è non mostrare alcun segno di cedimento - Soldati che marciano di fronte al presidente. Missili e droni a favore di telecamere. I sistemi difensivi russi S-300 in bella mostra. Camion con slogan contro gli Stati Uniti e il volto della Guida..ilmessaggero

La guerra degli Ayatollah, senza popolo. I giovani in Iran non seguono il regime contro Israele - Per 45 anni hanno fatto il lavaggio del cervello alla popolazione, indottrinato i bambini, instillato l'odio per l'Occidente, per l'America, per Israele, per ...huffingtonpost