Kate Middleton - ultime notizie William sconvolto non è più lo stesso | Lo farò

(Di venerdì 19 aprile 2024)si è mostrato in pubblico per la prima volta da quandoha annunciato di avere il cancro. La malattia di sua moglie gli hala vita e lo ha cambiato nel profondo, tanto da mettere a nudo i suoi sentimenti, facendo una promessa pubblica., il tumore dilo ha cambiatoprosegue le cure contro il cancro. Dall’annuncio della malattia a fine marzo, la Principessa del Galles non si è più mostrata, anche se è intervenuta sui social per esprimere la sua solidarietà dopo l’attentato di Sydney. Si pensa che pubblicherà una foto nuova in occasione del compleanno di Louis, il prossimo 23 aprile. Di certo,può contare sulla sua famiglia e sull’aiuto ...

Kate Middleton, come sta davvero Il nuovo piano per la Principessa: dove si curerà - Dopo l’annuncio ufficiale in cui Kate Middleton ha dichiarato al mondo di avere un tumore, i dubbi non si sono del tutto dissipati, ma arrivano novità. Tutti ricordano sicuramente la storia che ormai ...ilciriaco

Il principe Harry taglia i ponti con il Regno Unito: ora sono gli USA la sua prima residenza - Harry ha deciso di rinunciare alla sua residenza britannica e ha indicato nei documenti ufficiali gli Stati Uniti come la nuova nazione ...rumors

Al via su La5 la nuova edizione di "The Royal Saga": famiglie reali (e non) al centro di otto puntate - Gli speciali, a cura della testata Tgcom24, sono condotti dalla giornalista esperta di costume, jet set, politica internazionale e dinastie reali, Lavinia Orefici ...tgcom24.mediaset