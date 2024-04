Kate Hudson - una diva che rispetta e rispecchia le tendenze

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 19 aprile 2024)hollywoodiana,ha recitato in numerosi film e calcato tantissimi red carpet negli ultimi anni, dimostrando di non essere immune al fascino delleè da decenni nell’industria dell’intrattenimento ed è impeccabile su ogni red carpet che calca. Classe ’79, ha recitato soprattutto per il grande schermo. Il debutto è avvenuto verso la fine degli Anni ’90 con Desert Blue. Dopodiché è apparsa in Quasi famosi, Le quattro piume, Quando meno te lo aspetti e Tutti pazzi per l’oro. Crediti: Ansa/Instagram @sophielopez – VelvetMagE ancora, negli anni, ha recitato in film come La ragazza del mio migliore amico, Bride Wars – La mia migliore nemica, The Killer Inside Me, Il mio angolo di paradiso, Wish I Was Here e Good People. Negli ultimi anni, invece, ...