Juventus - rivoluzione in difesa | la verità sui casi Bremer e Danil - chi arriva con Calafiori

Tante novità e qualche dubbio per Max Allegri in vista di Napoli-Juventus , la probabile formazione dei bianconeri. Assenze, tante e pesanti. Sono queste a condizionare le scelte di Max Allegri in ... (spazionapoli)

REPUBBLICA - Per la difesa Buongiorno in pole, piacciono anche Scalvini, Hancko e Todibo - La Repubblica ha fatto il punto sul possibile mercato in difesa del Napoli: "La rivoluzione è quella cui stanno lavorando il presidente Aurelio De Laurentiis e il diesse in pectore, Giovanni Manna. Pr ...napolimagazine

Le partite di oggi: il programma di venerdì 19 aprile - Esauriti gli appuntamenti delle coppe europee, si ricomincia con i fine settimana dei campionati nella giornata di oggi, venerdì 19 aprile 2024. La.tuttomercatoweb

Doppio colpo Juve in Serie A: 100 milioni e addio Milan - Non solo l’allenatore, in casa Juventus sono previsti grandi cambiamenti nel giro dei prossimi mesi. Se in panchina Thiago Motta rimane il primo nome sulla lista di Cristiano Giuntoli per raccogliere ...calciomercato