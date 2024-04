Juventus - Giuntoli | 'Allegri? Sta facendo un ottimo lavor - a fine anno programmeremo il futuro insieme'

2024-04-18 17:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calcio mercato .com : Massimiliano Allegri non le manda a dire e, visto il futuro ... (justcalcio)

La Juventus fa sul serio per Albert Gudmundsson . Il gioiello islandese piace tantissimo a Cristiano Giuntoli che si è già attivato per provare... (calciomercato)

TJ - Giuntoli Sky: “Pensiamo a raggiungere l’obiettivo” - Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole riprese da TuttoJuve.com: Partiamo dall'importanza della partita "Noi non dobbiamo ...tuttojuve

Giuntoli a Sky: 'Siamo molto contenti di Allegri, a fine anno parleremo' - Cristiano Giuntoli, alla vigilia di Cagliari-Juventus, parla così a Sky Sport a pochi minuti dalla sfida dei bianconeri. Ecco le sue parole. CHAMPIONS - "Non guardiamoci dietro, cerchiamo di fare il m ...ilbianconero

Strahinja Pavlovic – La Serie: è giunta l’ora del gigante serbo in serie A - Strahinja Pavlovic è un nome che viene accostato da anni alla serie A. In estate questo matrimonio potrebbe finalmente concretizzarsi. Il serbo del Salisburgo sembra ormai maturo per il salto in una s ...sportcafe24