Juve - Giuntoli non ha dubbi | Allegri? Contenti del suo operato

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 aprile 2024) Lantus diè riuscito a metterci una pezza questa sera, rimontando il Cagliari dal 2-0 e portando a casa un solo punticino, col pareggio finale per 2-2. Un risultato che sicuramente non soddisfa i tifosi bianconeri, molti dei quali sdel lavoro diin panchina. Proprio del futuro dell’allenatore ha parlato il ds dellantus,, prima del fischio d’inizio del match di questa sera.sul futuro di“Futuro allenatore? Non penserei adesso agli scenari, penserei che il mister ha un anno di contratto e noi siamodel suo. A fine anno ci metteremo seduti per programmare il futuro insieme, quando avremo tutto in tavola, quali competizioni andremo a fare, quale ...