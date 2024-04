Juve A CAGLIARI (20.45). Signora in stallo e Fede da ritrovare. Max deve sfatare il tabù trasferta

(Di venerdì 19 aprile 2024) Champions, Champions, Champions. Il mantra pressante recitato da Massimiliano Allegri ha anche la funzione di scansare, ma solo per il momento, i dubbi sul futuro in bianconero del tecnico. Il pass per la grande Coppa è praticamente in tasca. Ma non per questo tante domande riescono ad essere dribblate da questacon la fastidiosa etichetta dell’incompiuta. La vittoria con la Fiorentina ha interrotto il lungo digiuno in campionato, ma di vera rinascita non si può parlare: il pari nel derby col Toro ha riproposto tutti gli interrogativi sull’attacco bianconero, al di là di una difesa che sembra ritrovata. Il blocco realizzativo di Chiesa (nella foto) – una rete nelle ultime dieci – costituisce un caso, perché poi lo sbotto dell’azzurro dopo l’ennesima sostituzione non è passato inosservato. Lain, poi, proprio ...

