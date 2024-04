Justin Bieber va a cena in pantofole - sì ma griffate

(Di venerdì 19 aprile 2024) Una felpa con cappuccio e addirittura due paia di pantaloni della tuta. Come sempre, quello del cantante è uno stile molto rilassato, talmente rilassato che esce di casa sfoggiando un lussuoso paio di ciabatte Louis Vuitton (e non è la prima volta)

Il cantante e la modella, sposati dal 2018, sono più affiatati che mai, e stando a chi li conosce bene non c'è ragione di pensare a una crisi. Nelle ultime settimane, eppure, le voci si erano fatte ... (vanityfair)

In modo più o meno puntuale, arriva online una nuova foto di Justin Bieber impegnato a fare quello che fanno solitamente le celebrities (in molti casi, nulla). Quello che è ormai un appuntamento ad ... (gqitalia)

Probabilmente a Justin Bieber non interessa cosa ne pensate dei suoi look - Con un paio di stivali pelosi di Louis Vuitton, la popstar canadese ha mandato ancora una volta in tilt l'idea di stile di buona parte del web ...gqitalia

Justin Bieber, il video fa discutere: “Sembra un senzatetto” - Un recente filmato condiviso da Justin Bieber ha generato non pochi commenti e ipotesi sulle condizioni di salute del cantante.donnaglamour

Justin Bieber, preoccupazione tra i fan: "Non è più lui", "Sembra un senzatetto". Il video - Qui sotto il video in questione, pubblicato dal cantante su Instagram il giorno martedì 16 aprile. L'auspicio, logicamente, è che - qualora veramente Bieber stesse male - possa riprendersi il prima ...today