Juke - il crossover per eccellenza tutto da scoprire

(Di venerdì 19 aprile 2024) La Nissanè unin grado di unire la compattezza della berlina e le caratteristiche di un Suv. Le modifiche apportate su questo modello non sono scontate. Sono state perfezionate le linee rendendole accattivanti e con un design aerodinamico. I cerchi in lega, invece, sono da 19”. Nella sua formula ibrida combina un motore a benzina e un motore elettrico con una batteria a ricarica autonoma. Quest’auto è sicuramente di dimensioni generose ed è dotata di tutte le nuove tecnologie. Il ProPILOT Assist aiuterà il guidatore in autostrada tenendo sempre sotto controllo la distanza tra la propria macchina e quella davanti. L’Intelligent Around-View Monitor, invece, consente di visionare la propria macchina a 360° sul monitor, dando anche la possibilità di concentrarsi su un solo lato. Altro ADAS da segnalare è il sistema intelligente ...