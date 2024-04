Jon Bon Jovi | Dopo la malattia alle corde vocali - ho pensato di non esibirmi più dal vivo

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il dolore e la paura di non poter tornare sul palco. E poi la decisione: «Non porterò mai in giro una versione depotenziata di me stesso». Mentre un documentario racconta la storia dellae la riabilitazione, abbiamo incontrato la leggenda della musica

