Jannik Sinner inaugura il nuovo corso di Sportweek che sa sabato 20 aprile esce in edicola completamente rinnovato - con intervist - reportage e stile sportivo

Arnaldi-Ruud all'ATP Barcellona: dove vedere in tv e streaming - Altra giornata di grande tennis per il tennis italiano. A Barcellona (2° match dalle ore 12.30), Matteo Arnaldi cerca un posto in semifinale contro il norvegese Casper Ruud, numero 6 del mondo e speci ...sport.sky

Tennis, Sinner annuncia: "Giocherò il torneo di Bastad quest'anno" - "Sono felice di annunciarvi che giochero' il torneo di Bastad quest'anno, sara' per me la prima volta in questo evento fantastico". Con queste parole, in un videomessaggio sui profili social del torne ...napolimagazine

Jannik Sinner giocherà un torneo prima delle Olimpiadi: novità sulla terra rossa dopo Wimbledon - Jannik Sinner ha annunciato a sorpresa che parteciperà al torneo ATP 250 di Bastad, in programma sulla terra rossa della località svedese dal 15 al 21 luglio. Il tennista italiano lo ha comunicato in ...oasport