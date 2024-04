Jannik Sinner dominatore nella ATP Race | il bottino sontuoso e il vantaggio sugli inseguitori

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 aprile 2024)si trova saldamente al comando della ATP, ovvero la classifica che prende in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti durante la stagione in corso. Il tennista italiano svetta con all’attivo 4.300 punti: 2.000 per l’apoteosi agli Australian Open, 1.000 per il sigillo al Masters 1000 di Miami, 500 per l’affermazione al torneo ATP 500 di Rotterdam, 400 per la semifinale al Masters 1000 di Indian Wells (ko contro Carlos Alcaraz), 400 per la semifinale al Masters 1000 di Montecarlo (sconfitta contro Stefanos Tsitsipas, condizionata da un’enorme svista arbitrale). Ricordiamo che questa classifica determina gli otto qualificati alle ATP Finals, il prestigioso torneo di fine annata agonistica che andrà in scena a novembre al PalaAlpitour di Torino, dove nell’ultima edizione il fuoriclasse altoatesino si arrese ...