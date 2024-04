Jacob Elordi | “Sono un mostro?” L’intervista di Amica

(Di venerdì 19 aprile 2024) Devo essere sincero. Quando ho visto, australiano di Brisbane, nel ruolo di Nate (prima stagione di Euphoria), ho pensato che la sua bravura/naturalezza fosse dovuta alla vicinanza caratteriale con il personaggio superficiale, cinico e narcisista. Insomma, bravo perché così è nella vita. Ammettiamo anche un po’ di invidia. Cinque anni dopo, quando lo intervisto per Priscilla e Saltburn, entrambi snobbati con zero nomine all’Oscar, scopro cheè, oltre che divinamente bello, un attore di talento, una persona gioviale e genuina, lontana anni luce dalla psicopatia. Merita proprio di essere l’ultimo dei rubacuori sulla scena di Hollywood. Dalla première di Saltburn, ecco il racconto del suo viaggio professionale ...

