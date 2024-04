Italiano-Vanessa Leonardi | scappa il ‘bacio’ in diretta tv? Social scatenati | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 aprile 2024) Fiorentina e tutti i tifosi viola in festa! La squadra ha staccato il pass per le semifinali di Conference League, battendo ai quarti il Viktoria Plzen. Nonostante lo splendido traguardo della Fiorentina, nel post match a rubare la scena alla squadra, al risultato e al passaggio del turno, è un episodio avvenuto dopo il gol di Biraghi. VincenzobaciaLe telecamere hanno inquadrato un Vincenzoeuforico dopo il gol di Biraghi al 108?. L’allenatore della Fiorentina si è recato verso la panchina, avvicinandosi ad una donna.ha prima detto qualcosa alla donna, per poi avvicinarsi a lei e baciarla. Secondo quanto affermato dal telecronista, la donna in questione sarebbe, anche se le immagini non sono molto chiare, ...