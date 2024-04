Italia | design cinesi guadagnano popolarita’ a Milano

(Di venerdì 19 aprile 2024), 19 apr – (Xinhua) – Questa settimana ier, dai bambini ai professionisti, stanno facendo faville nella capitalena della moda. Con decine di migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo, l’edizione di quest’anno dellaWeek presenta per la prima volta ilcinese piu’ attuale. La prima edizione della mostra Cina ee’ in corso dal 15 al 21 aprile in via Paolo Sarpi, una delle piu’ grandi Chinatown d’Europa. Il direttore del ChinaCentre di, Michele Brunello, ha dichiarato che la mostra ha attirato 65 marchi e sette universita’ne, con quasi 100 opere di. La mostra ...

Milano, 16 apr. (Adnkronos) – “Il 2024 rappresenta un anno molto importante per Nespresso. L’anno in cui lancia mo la nostra prima collezione di capsule compostabili a base carta. Un?altra scelta ... (calcioweb.eu)

(Adnkronos) – "Il 2024 rappresenta un anno molto importante per Nespresso. L'anno in cui lancia mo la nostra prima collezione di capsule compostabili a base carta. Un’altra scelta sostenibile, senza ... (corrieretoscano)

Heineken e Bodega lanciano "The Boring Phone" - Nell'anteprima mondiale del teatro Alcione, in uno spazio interattivo e accogliente, è stato infatti presentato "The Boring Phone". Un telefono vecchio stampo per eliminare tutte le distrazioni degli ...libero

Renault lancia il nuovo format di distribuzione immersivo - Si tratta di un luogo in cui la tecnologia incontra la passione, in cui i visitatori possono ammirare le novità in un luogo in cui si incontrano innovazione, design e convivialità ... foto: ufficio ...laprovinciacr

Alla design Week i 'dumb phones' per riscoprire la socialità - (ANSA) - MILANO, 19 APR - In un mondo iperconnesso un momento di socialità offline, senza social network e internet, può essere molto prezioso oltre che raro. Per riscoprire questi attimi Heineken lan ...gazzettadiparma