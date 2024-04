Israele vuole entrare a Rafah Esercito pronto all’invasione dopo la Pasqua ebraica Palestina nell’Onu | no americano

(Di venerdì 19 aprile 2024) In Medio Oriente un’altra giornata campale: scatta di mattina con indiscrezioni infondate (della testata al-Araby al-Jadeed) sul presunto via liberaall’operazione di terra israeliana ain cambio di una reazione limitata contro Teheran; finisce a notte inoltrata con il vetoalla bozza algerina nel Consiglio di sicurezza dell’Onu per raccomandare all’Assemblea Generale l’ammissione dello stato dicome membro a pieno titolo dell’Onu. L’Autorità palestinese guidata da Abu Mazen ha detto che si tratta di un "attacco al diritto internazionale e un incoraggiamento alla continuazione della guerra genocida contro il nostro popolo (…) che spinge ulteriormente la regione sull’orlo del l’abisso". Nel mezzo, Washington distribuisce messaggi mirati. Il più importante è proprio la secca ...

La scrittrice di Leggere Lolita a Teheran e di Leggere pericolosamente: ?«La maggioranza di noi non ha alcun problema con il popolo israeliano, come vuole far credere il regime. Non sarà un Paese ... (corriere)

Come sarà la risposta dell’Iran degli ayatollah Il mondo aspetta - A seguito dell’attacco di Israele che non è ancora avvenuto ma che è ormai certo. La situazione in Medio Oriente è molto critica e tutto resta possibile ...italiaoggi

Ucraina, la linea del fronte sta crollando: come evitare la guerra in Occidente «Fornire maschere antigas e abbattere missili come in Israele» - Mentre gli occhi dell'Occidente sono puntati su Iran e Israele, il fronte dell'Ucraina mostra chiari segni di sgretolamento. E, se Kiev dovesse cadere, non ci resterebbe altra scelta ...ilgazzettino

Iran, Israele messo in guardia sulle centrali nucleari: "Colpo rimarrà nella storia" - L’Iran mette in guardia Israele dall’attaccare le sue centrali nucleari, minacciando che in questa eventualità potrebbe fare lo ...iltempo