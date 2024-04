Israele lancia il contrattacco contro l’Iran | colpita la base militare di Esfahan

Le notizie in diretta di venerdì 19 aprile sul conflitto tra Israele e Iran e sulla guerra tra Hamas e Israele Le notizie in diretta di venerdì 19 aprile sul conflitto tra Israele e Iran e sulla ... (corriere)

Le difese aeree statunitensi in Medio Oriente hanno abbattuto alcuni dei 100 droni Iraniani, 400/500 per Teheran, che sono stati lanciati in queste ore verso Israele come rappresaglia per un attacco ... (api.follow)