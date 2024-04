Israele lancia il contrattacco contro l’Iran | colpita la base militare di Esfahan Teheran | Siti nucleare al sicuro Usa informati - ma senza via libera

(Di venerdì 19 aprile 2024) Roma, 19 aprile 2024 – Sferrato nella notte ilisraeliano, in risposta ai missiliti sabato da. Attacchi mirati vicino aidelle centrali nucleari: droni si sono sollevati poche ore fa, colpendo laaereadi, nel sud del Paese. All’alba di oggi, intorno alle 4.30 ore italiane, il raid ha preso di mira la regione di Soueida, nel sud della Siria. Almeno tre esplosioni sono state registrate nei pressi di alcune basi militari., che ha subito disposto l'allarme aereo e le massime misure di sicurezza su tutto il territorio e i cieli nazionali, ha reso noto tramite le fonti di informazioni statali che tutti inucleari risultano al ...

Le notizie in diretta di venerdì 19 aprile sul conflitto tra Israele e Iran e sulla guerra tra Hamas e Israele Le notizie in diretta di venerdì 19 aprile sul conflitto tra Israele e Iran e sulla ... (corriere)

Secondo la televisione americana Abc News, che ha citato un alto funzionario statunitense, Israele avrebbe lanciato un attacco contro l’Iran come rappresaglia per quanto accaduto nel fine settimana. ... (gazzettadelsud)

Israele lancia un attacco contro l’Iran - Israele ha lanciato un attacco contro l’Iran come rappresaglia per gli attacchi iraniani contro il suo territorio lo scorso fine settimana, hanno riferito diversi media statunitensi, citando funzionar ...rsi.ch

Israele lancia il contrattacco contro l’Iran: colpita la base militare di Esfahan. Teheran: “Siti nucleare al sicuro” - Il raid è iniziato intorno alle 4.30 di oggi (ora italiana). Fonti iraniane confermano che “sono stati neutralizzati tutti i droni" ...quotidiano

Israele, attacco contro Iran: colpita base militare - (Adnkronos) - Israele ha sferrato l'attacco contro l'Iran oggi, in risposta all'offensiva lanciata da Teheran nella notte tra sabato e domenica scorsa. Secondo il New York Times, che cita 3 funzionari ...reggiotv