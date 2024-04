Israele-Iran - nessuna coalizione anti Teheran | la postura dei Paesi del Medioriente è difensiva

(Di venerdì 19 aprile 2024) “Non vi era alcun dubbio cheavrebbe risposto agli attacchiiani, ma optando per operazioni più mirate e basate sull’intelligence, mdo a obiettivi sensibili, piuttosto che adottare uno stile simile a quello dell’. Il messaggio israeliano è chiaro: l’può essere attaccato in modo rapido, tattico ed efficiente, prendendo di mira sempre siti strategici e evitando attacchi di massa.” I rischi di confronto regionale stanno crescendo, con droniiani che attraversano la regione, apparentemente lanciati dall’in una mossa provocatoria mirata a rompere il tabù di attaccare. L’si è sentito costretto a rispondere, ridefinendo già l’intero panorama regionale. Il governo di Netanyahu era già sotto ...

Dopo l'attacco all' Iran partito nella notte da Israele , "ci auguriamo che si concluda questa parte dello scontro " per andare verso la de-escalation, ha detto Antonio Tajani in conclusione del G7 di ... (fanpage)

Israele-Iran, Blinken: "Usa non coinvolti in attacco. Italia importante per de-escalation" - "Gli Stati Uniti non sono stati coinvolti in nessuna operazione" di Israele contro l'Iran. Lo ha detto Antony Blinken, rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa a Capri, rifiutandosi però ...adnkronos

Israele-Iran, chi ha condotto l'attacco su Esfahan Il ruolo degli oppositori interni di Teheran (e il presunto appoggio) - Israele ha deciso di rispondere all'attacco Iraniano dello scorso sabato e lo ha fatto colpendo Isfahan, città dall'inestimabile valore storico e culturale, diventata negli ...ilmessaggero

Israele-Iran, le reazioni internazionali - Un misto di prudenza e sollievo accompagna le reazioni internazionali dopo l'attacco"in Iran. Un'azione della quale gli Stati Uniti sarebbero stati avvisati con qualche ora di anicipo, forse già nel c ...tgcom24.mediaset