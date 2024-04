Israele-Iran - cosa succede adesso | gli scenari e l' ipotesi de-escalation

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 19 aprile 2024)ha colpito l'nella regione centrale di Isfahar, dove ci sono diversi obiettivi militari fra i quali l'impianto di arricchimento dell'uranio. L'attacco con droni non è stato confermato ufficialmente da Tel Aviv, che preferisce mantenere un profilo basso per «ragioni strategiche», mentre l'ha deciso di minimizzare per non dover mantenere la promessa di una «risposta dura» come quella che Teheran aveva preannunciato nei giorni scorsi. Esplosioni sono state segnalate nella zona di alcuni siti militari, stamattina all'alba, ma per ora non si conosce la portata di quanto accaduto. Dall'attaccoiano condotto la notte fra sabato e domenica scorsi, in risposta a quello israeliano sul consolato di Teheran a Damasco, la comunità internazionale sta cercando di contenereperché la sua ...