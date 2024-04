' Israele ha detto agli Usa che non avrebbe colpito il nucleare'

(Di venerdì 19 aprile 2024) Preavvisando gli Usa dell'imminente attacco in Iran,ha assicurato Washington che noni siti nucleari. Lo riferiscono dirigenti Usa citati dal Guardian.

Sirene d’ alla rme sono suonate questa mattina nelle comunità israeliane al confine con la Striscia di Gaza. È la prima volta che accade in diverse settimane. Lo riporta il Times of Israel spiegando ... (ilsole24ore)

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha detto che Israele non ha comunicato agli Stati Uniti alcuna data specifica per l' inizio dell'offensiva nella città di Rafah, nel sud della Striscia ... (liberoquotidiano)

Israele lancia un attacco contro l’Iran - Israele ha lanciato un attacco contro l’Iran come rappresaglia per gli attacchi iraniani contro il suo territorio lo scorso fine settimana, hanno riferito diversi media statunitensi, citando funzionar ...rsi.ch

Israele lancia il contrattacco contro l’Iran: colpita la base militare di Esfahan. Teheran: “Siti nucleare al sicuro” - Il raid è iniziato intorno alle 4.30 di oggi (ora italiana). Fonti iraniane confermano che “sono stati neutralizzati tutti i droni" ...quotidiano

