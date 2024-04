Israele ha attaccato l' Iran

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 19 aprile 2024) Alle 04.30 di questa notte,ha risposto al massiccio attacco di droni e missili provenienti dall', un'azione che potrebbe intensificare la tensione tra i due paesi e portare a un'escalation che rischia di sfociare in un vero conflitto aperto. I media e i social mediaiani hanno parlato di esplosioni nelle vicinanze di Isfahan, dove l'ha installazioni nucleari e una fabbrica di droni. Inoltre, è stata segnalata l'attivazione dei sistemi di difesa aerea in varie province del paese a seguito del rilevamento di oggetti volanti non identificati. Tuttavia, l'agenzia stampa IRNA, controllata dal governo, ha dichiarato che i suoi reporter non hanno riscontrato danni estesi o esplosioni in larga scala e che non sono stati segnalati incidenti nelle strutture nucleari ...