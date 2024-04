Israele ha attaccato l’Iran - colpita una base militare a Esfahan Attacchi anche nel sud della Siria video

(Di venerdì 19 aprile 2024)ha lanciato un attacco controall’alba del 19 aprile. Quello che si temeva è successo. Forti “forti esplosioni” nei pressi di, secondo i media di Teheran. La capitale iraniana ha chiuso lo spazio aereo. Gli Usa confermano l’attacco e fanno sapere di non aver autorizzato Tel Aviv. Una fonteha riferito a Fox News che l’attacco israeliano condotto in Iran è “limitato”. Funzionari iraniani hanno confermato che un attacco ha colpito unaaereavicino alla città di, nelcentrale. Secondo quanto riferito da tre funzionari iraniani al New York Times l’attacco avrebbe colpito unaaereanei pressicittà di Isfahan, ...

