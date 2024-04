Israele ha attaccato l' Iran Colpita base aerea - al sicuro i siti nucleari

Prima la tv iraniana, poi quella statunitense hanno dato notizia: in Italia erano le 4.18. Si tratta di un “attacco limitato” che non avrebbe – ha assicurato Tel Aviv – riguar dato le centrali ... (ilfattoquotidiano)

Israele ha lanciato l’attacco contro l’Iran: colpita la base aerea militare di Esfahan - L'emittente Nbc citando ''una fonte ben informata'', scrive che Israele aveva avvertito gli Stati Uniti che avrebbe attaccato l'Iran nelle successive 24-18 ore, ma gli americani non sono stati ...ecovicentino

Israele ha attaccato l'Iran: ora il pericolo di escalation è reale - Israele ha lanciato un attacco aereo sull'Iran nelle prime ore di questa mattina: nel mirino un'importante base aerea iraniana a Isfahan. Ora l'escalation è possibile. Esplosioni registrate anche in I ...ilgiornale

Israele ha attaccato l’Iran: “Siti nucleari in sicurezza”. Usa: “Noi avvisati da Teheran, non abbiamo dato nessun ok” - Prima la tv iraniana, poi quella statunitense hanno dato notizia: in Italia erano le 4.18. Si tratta di un "attacco limitato" che non avrebbe - ha assicurato Tel Aviv - riguardato le centrali nucleari ...ilfattoquotidiano