Israele dimostra all'Iran dove può arrivare con un attacco che non punta a fare male - Gli iraniani dicono: “Un attacco di zanzare”. Mentre lo stato ebraico non rivendica il raid per riportare il conflitto nell'ombra. Tutti minimizzano per evitare una guerra più grande ...ilfoglio

Operazioni segrete, guerra psicologica e "via d'uscita": cosa c'è dietro il silenzio di Israele - Il blitz potrebbe essere stato condotto da agenti del Mossad in Iran, su cui deve essere mantenuto il massimo riserbo, oppure il silenzio giova alla guerra psicologica di Tel Aviv contro gli ayatollah ...ilgiornale

Guerra Israele-Iran, il grande spavento: cosa è successo a Esfahan - Paradossalmente questo attacco così potrebbe aver allontanato lo spettro di una guerra tra Israele e Iran, con entrambi i Paesi che hanno dimostrato al nemico di poter colpire nel loro territorio ...money