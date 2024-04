Israele - attacco limitato contro l’Iran

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 19 aprile 2024) Teheran non precede una reazione immediataha attaccato con danni limitati una base militare di Isfahan, nel sud dell'Iran. L'azione di Tel Aviv avvenuta nel giorno del compleanno della Guida Suprema iraniana Khamenei, come dimostrazione della piena capacità di poter rispondere alle minacce iraniane. Teheran non precede una reazione immediata.