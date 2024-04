Israele attacca l’Iran - il raid limitato con mini-droni e Teheran minimizza | cosa sappiamo G7 | Ora tutti lavorino per evitare l’escalation

(Di venerdì 19 aprile 2024) Due attacchi diretti da Stato a Stato e l’appello del G7 affinché la disputa si chiuda qui.ha lanciato nella notte tra giovedì e venerdìcontro una base militare dela Isfahan, nel centro del Paese. L’operazione, a quanto pare molto limitata e senza alcuna vittima, sembra aver messo fine al momento ad una settimana ad altissima tensione in Medio Oriente, apertasi appunto con l’attacco disabato scorso ad, anche in quel caso senza gravi conseguenze. Dal regime degli ayatollah è filtrata l’intenzione di non pianificare ritorsioni immediate: anzi, l’esercito hamizzato la portata dell’attacco. E anche da Tel Aviv non è arrivato nessun commento né una rivendicazione ufficiale. La questione-Iran ha ...

