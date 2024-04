Israele attacca l’Iran | colpiti obiettivi militari VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 19 aprile 2024) Pubblicato il 19 Aprile, 2024 La risposta è arrivata.aveva avvertito: l’attacco subito la scorsa settimana da Teheran con centinaia di droni e missili non sarebbe rimasto impunito. E così è stato. L’esercito israeliano ha colpitoiraniani nella notte e alle prime ore del mattino. Una ritorsione, un avvertimento, perché l’attacco, comunque, non è stato massiccio, così come la potenza di fuoco a disposizione dianche con l’ausilio di forze esterne avrebbe permesso.stesso non manifesta apprensione. Un dettaglio significativo: lo spazio aereo non è stato chiuso, poco fa è atterrato a Teheram un aereo proveniente da Roma. Insomma, una scazzottata, sembrerebbe, si spera, quella frae Iran, che non ha ...