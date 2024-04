Israele attacca l’Iran | Colpita una base militare

(Di venerdì 19 aprile 2024) Si attendeva ed è arrivato all’alba del 19 aprile:avrebbe lanciato un attacco al, affermando di aver centrato unanella provincia di Esfahan, nella zona centrale del Paese. Lo spazio aereo su Teheran e in altre città è rimasto chiuso per alcune ore. Esplosioni si sono verificate anche nel sud della Siria. Da parte suaha dichiarato di aver abbattuto diversi droni. E che non c’è stato “alcun attacco missilistico per ora”, sebbene siano state udite esplosioni vicino alla città centrale nucleare di Esfahan. L’attacco, è stato compiuto nel giorno dell’85° compleanno della Guida Suprema della repubblica islamica: Ali Khamenei. Al timone deldal 1989, è il leader più longevo del Medio Oriente. La regione di Esfahan ospita diverse strutture militari, ...

